Когда отключат отопление в Красноярске в 2026 году?

Власти назвали дату завершения отопительного сезона.
Отопительный сезон в Красноярске завершится 6 мая. Об этом сообщил глава города Сергей Верещагин.
Решение принято в связи с тем, что среднесуточная температура в городе на протяжении пяти дней держится на отметке +13 градусов. По нормативам, батареи отключают, когда этот показатель превышает +8 в течение пяти суток подряд.
Отметим, что в прошлом году отопление отключали 19 мая, в 2024-м — 12 мая. В этом сезоне — почти на две недели раньше.
Сезон 2025/2026 стартовал в Красноярске 23 сентября и продлился 225 дней. После завершения отопительного периода коммунальщики начнут подготовку к следующей зиме. Как отметил градоначальник, предстоит устранить недочёты, выявленные в сильные морозы.