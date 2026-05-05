Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Когда отключат отопление в Красноярске в 2026 году?

Власти назвали дату завершения отопительного сезона.

Власти назвали дату завершения отопительного сезона.

Отопительный сезон в Красноярске завершится 6 мая. Об этом сообщил глава города Сергей Верещагин.

Решение принято в связи с тем, что среднесуточная температура в городе на протяжении пяти дней держится на отметке +13 градусов. По нормативам, батареи отключают, когда этот показатель превышает +8 в течение пяти суток подряд.

Отметим, что в прошлом году отопление отключали 19 мая, в 2024-м — 12 мая. В этом сезоне — почти на две недели раньше.

Сезон 2025/2026 стартовал в Красноярске 23 сентября и продлился 225 дней. После завершения отопительного периода коммунальщики начнут подготовку к следующей зиме. Как отметил градоначальник, предстоит устранить недочёты, выявленные в сильные морозы.