Проекты из Хабаровского края выиграли 12,6 млн рублей федеральной поддержки

Шесть проектов из Хабаровского края стали победителями второго конкурсного отбора Президентского фонда культурных инициатив 2026 года, — сообщает Министерство культуры Хабаровского края.
Общий объём поддержки превысил 12,6 млн рублей, реализация запланирована до конца следующего года.
Среди поддержанных инициатив — проект Музея изобразительных искусств Комсомольска-на-Амуре, а также создание социально значимого фильма, где повествование ведётся от лица квадрокоптера и отражает путь дрона от обучения пилотов до выполнения задач в зоне СВО.
Отдельно отмечен проект «Век Н. Н. Муравьёва-Амурского на Дальнем Востоке России», в рамках которого планируется издание книги и проведение просветительских мероприятий.
Ещё два проекта направлены на сохранение и популяризацию нивхского языка в Николаевском районе.
Поддержка фонда позволит реализовать инициативы в сфере культуры, истории и сохранения языкового наследия региона.