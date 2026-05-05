Проекты из Хабаровского края выиграли 12,6 млн рублей федеральной поддержки

Поддержку Президентского фонда культурных инициатив получили инициативы в сфере культуры и языка.

Шесть проектов из Хабаровского края стали победителями второго конкурсного отбора Президентского фонда культурных инициатив 2026 года, — сообщает Министерство культуры Хабаровского края.

Общий объём поддержки превысил 12,6 млн рублей, реализация запланирована до конца следующего года.

Среди поддержанных инициатив — проект Музея изобразительных искусств Комсомольска-на-Амуре, а также создание социально значимого фильма, где повествование ведётся от лица квадрокоптера и отражает путь дрона от обучения пилотов до выполнения задач в зоне СВО.

Отдельно отмечен проект «Век Н. Н. Муравьёва-Амурского на Дальнем Востоке России», в рамках которого планируется издание книги и проведение просветительских мероприятий.

Ещё два проекта направлены на сохранение и популяризацию нивхского языка в Николаевском районе.

Поддержка фонда позволит реализовать инициативы в сфере культуры, истории и сохранения языкового наследия региона.