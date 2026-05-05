В Хабаровске через карты подростка прошли 203 тыс. руб. похищенных средств

Полиция Хабаровска задержала 16 летнего подростка по подозрению в участии в схеме неправомерного оборота средств платежей. Юноша переводил похищенные деньги через свои банковские карты, получая процент от операций, сообщает полиция по Хабаровскому краю. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По версии следствия, в период с ноября по декабрь 2025 года через карты подозреваемого прошло около 203 тыс. руб., украденных у потерпевших. За выполнение переводов он получил вознаграждение в размере 6 тыс. руб. Предложение поучаствовать в схеме юноша получил в компьютерном клубе от незнакомого лица: ему предложили принимать деньги на свои счета и перенаправлять их по заданным реквизитам.
Подозреваемый окончил 9 классов школы и на момент совершения преступлений не был трудоустроен или зачислен в учебное заведение. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 187 УК РФ. Полицейские изъяли банковскую карту, задействованную в противоправных операциях.
Правоохранительные органы предупреждают: участие в схемах по переводу похищенных средств влечёт уголовную ответственность вне зависимости от возраста и степени осведомлённости о последствиях.
