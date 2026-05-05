Погода будет хмуриться почти на всей территории Хабаровского края

На севере Хабаровского края прогнозируется погода преимущественно без осадков (продолжатся они только в Охотском округе, но будут уже не такими интенсивными — снег, мокрый снег и дождь ожидаются небольшими). Ночами в этой части региона еще держится «минус» — около −1…-8°C, а днем температура уйдет в плюсовые значения — будет около +6..+11 °C. Ветер в основном северного сектора, умеренный.