Погода будет хмуриться почти на всей территории Хабаровского края

Немного не дотянет до +20°C в Хабаровске в очередной майский день. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», воздух 6 числа в краевой столице прогреется до +17..+19 °C, что тоже довольно неплохо. Да и в ночные часы ожидается «плюс» — столбик термометра покажет +4..+6 °C.
А ведь были в истории температурных наблюдений ночи и прохладнее: до −1,2°C опустились показатели 6 мая 2003 года.
Ветер в предстоящий день будет умеренным, юго-западным. Единственное, омрачит прогноз дождь, но он будет небольшим.
Пройдут небольшие осадки и в Комсомольске-на-Амуре. По данным Дальневосточного УГМС, в ночные часы температура будет держаться в пределах +2..+4 °C, а в обеденные воздух в Городе Юности прогреется до +12..+14 °C. Ветер слабый, западного направления.
Предстоящая ночь на юге края не принесет существенных осадков, а температура дойдет до +5..+7 °C. Небольшой дождь начнется днем, при этом будет дуть юго-западный ветер, 7−12 м/c, а столбик термометра покажет +16..+18 °C.
На севере Хабаровского края прогнозируется погода преимущественно без осадков (продолжатся они только в Охотском округе, но будут уже не такими интенсивными — снег, мокрый снег и дождь ожидаются небольшими). Ночами в этой части региона еще держится «минус» — около −1…-8°C, а днем температура уйдет в плюсовые значения — будет около +6..+11 °C. Ветер в основном северного сектора, умеренный.
По данным гидрологов, сейчас в сроки близкие к обычным отмечаются подвижки льда на реке Бурея у села Усть-Умальта, на реке Амгунь у села Удинское и на реке Уда у села Удское. Ледостав сохраняется в верхнем течении реки Бурея, на реке Мая, а также в устьевой части Амура у города Николаевск-на-Амуре (сейчас граница вскрытия главной водной артерии края проходит на участке село Богородское — село Тахта).