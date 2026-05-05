«Прошечка, у тебя есть две ноги, используй их»: Водонаева призвала Шаляпина слезть с электросамокатов

Известная телеведущая и блогер Алена Водонаева ответила Прохору Шаляпину, который сам часто пользуется электросамокатами, несмотря на то, что его едва не сбили две пьяные дамы на них. Водонаева уверена — этот транспорт создает много опасности на дорогах. Об этом она заявила на радио «Комсомольская правда».
«Да, пусть ходит пешком. Прошечка, ходи, пожалуйста, пешком, следи за здоровьем, у тебя есть две ноги, используй их, пожалуйста, по назначению», — цитирует слова телеведущей сайт KP.RU.
Водонаева подчеркнула, что не понимает, почему люди сознательно выбирают опасный транспорт, когда есть удобные альтернативы. По ее мнению, если человек куда-то опаздывает, всегда можно воспользоваться общественным транспортом, автомобилем или такси.
Она добавила, что электросамокаты создают серьезную угрозу на тротуарах, особенно в теплое время года. Алена уверена, что ходить пешком гораздо полезнее для здоровья, и призывает всех, включая своего коллегу Прохора Шаляпина, чаще использовать ноги по прямому назначению, а не пересаживаться на опасные электросамокаты.
Ранее Прохор Шаляпин рассказал, как едва не пострадал из-за электросамокатов. После этого он поддержал введение штрафов за опасную езду на таком транспорте.