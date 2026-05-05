Минкульт РФ привлекли к делу об изъятии участка у пермского цирка

Арбитражный суд Пермского края привлёк Министерство культуры РФ и Росимущество в качестве третьих лиц к иску департамента дорог и благоустройства администрации Перми к ФКП «Росгосцирк».
В мэрии поясняли, что участок площадью 500 квадратных метров от улицы Уральской до Степана Разина нужен для строительства проезда. Взамен цирку выплатят чуть более 1,4 миллиона рублей. Предварительное заседание перенесли на 21 мая.
Напомним, Пермский цирк — филиал «Росгосцирка», его директором с февраля 2024 года работает Сергей Блохин. В апреле министр культуры РФ Ольга Любимова в ходе рабочего визита в Пермь обсудила реконструкцию местного цирка, который не обновлялся 56 лет.
Нынешний министр культуры Ольга Любимова до назначения на высокий государственный пост занималась журналистикой и киноиндустрией — и то и другое, как отмечали коллеги по цеху, получалось у нее хорошо. Собрали главное о карьере, взглядах и биографии чиновницы.