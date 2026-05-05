В Красноярске водителя-бесправника задержали с погоней и стрельбой (видео)

Сотрудники красноярской дорожной полиции применили табельное оружие для задержания молодого автомобилиста, который пытался скрыться.

Сотрудники красноярской ГАИ применили табельное оружие для задержания молодого автомобилиста, который пытался скрыться.

Случай произошел 22 апреля ночью, но в полиции о нем рассказали только сегодня. Сообщается, что во время патрулирования стражи порядка заметили ВАЗ, который двигался в сторону поселка Солонцы, и потребовали от водителя остановиться, но тот проигнорировал их и увеличил скорость.

«Он резко маневрировал и проезжал перекрестки на запрещающий сигнал светофора, создавая опасность для других граждан. Для остановки транспортного средства сотрудники Госавтоинспекции применили оружие. Правонарушитель был задержан», — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Установлено, что автомобилем управлял 23-летний житель Красноярска, не имеющий на это права. От прохождения освидетельствования в наркологическом диспансере он отказался.

В отношении молодого человека составили несколько протоколов об административных правонарушениях.

Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше