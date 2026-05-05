В Красноярске водителя-бесправника задержали с погоней и стрельбой (видео)

Сотрудники красноярской ГАИ применили табельное оружие для задержания молодого автомобилиста, который пытался скрыться.
Случай произошел 22 апреля ночью, но в полиции о нем рассказали только сегодня. Сообщается, что во время патрулирования стражи порядка заметили ВАЗ, который двигался в сторону поселка Солонцы, и потребовали от водителя остановиться, но тот проигнорировал их и увеличил скорость.
«Он резко маневрировал и проезжал перекрестки на запрещающий сигнал светофора, создавая опасность для других граждан. Для остановки транспортного средства сотрудники Госавтоинспекции применили оружие. Правонарушитель был задержан», — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Установлено, что автомобилем управлял 23-летний житель Красноярска, не имеющий на это права. От прохождения освидетельствования в наркологическом диспансере он отказался.
В отношении молодого человека составили несколько протоколов об административных правонарушениях.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.