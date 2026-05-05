Водонаева раскритиковала Савичеву за испорченное платье Лорак: «Стояло что-то большое, капала грязь»

Скандал на премии «Жара» из-за образа Юлии Савичевой взорвал обсуждения в сети. Популярная российская певица внезапно устроила жуткий перфоманс, придя в черном плаще и платье, которые были облиты черной краской. Телеведущая и блогер Алена Водонаева на радио «Комсомольская правда» раскритиковала артистку за ее внешний вид.
«У меня минус три зрение, и я сначала не могла понять, что я вижу перед собой. Юля стояла спиной ко мне, я не могла понять, что это такое, кто это: мужчина или женщина. Стояло что-то большое, капала грязь. И я, мягко говоря, удивилась», — цитирует слова Алены сайт KP.RU.
Водонаева отметила, что после церемонии ее постоянно спрашивали о реакции на Савичеву. Она считает, что на таких мероприятиях нужно уважать организаторов и соблюдать дресс-код.
«Ани Лорак испачкала платье в этот вечер об ее мазут. Еще несколько девушек в белых платьях испачкались. И я на своих фотографиях тоже вижу, что я стою, позирую, а рядом со мной грязь. Я еще не выкладывала фотки с этой премии, но я буду фотошопить грязь», — поделилась Водонаева.
Напомним, Савичева объясняла свой вид протестом против гламура. Однако Водонаева с этим не согласна. О дресс-коде предупредили за три недели, и если ты идешь на мероприятие с правилами — нужно их соблюдать. По ее мнению, для протестов есть соцсети, клипы и фотосессии, а не красная дорожка.