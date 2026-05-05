Аэропорт Волгограда парализован: 45 рейсов задержаны, 9 отменены

Аэропорт Волгограда столкнулся с масштабными перебоями в работе. В период с 4 на 5 мая 2026 года задержаны 45 рейсов. Девять из них полностью отменены.
Проблемы затронули как прилет, так и вылет. На прилет не могут вовремя приземлиться девять рейсов из Москвы, четыре из Санкт-Петербурга, по два из Екатеринбурга, Саратова и Самары. На вылет задерживаются девять бортов в столицу, шесть в Северную столицу и два в Екатеринбург. Ситуация с отменами еще серьезнее. Не состоятся два прилета из Москвы и два из Санкт-Петербурга. На вылет отменили один рейс в Москву и четыре в Санкт-Петербург. Пассажирам, купившим билеты по этим направлениям, придется менять планы или ждать уточнений от авиакомпаний.
Причина хаоса — ограничения Росавиации. Ведомство ограничило полеты в волгоградском аэропорту с 15:59 мск 4 мая. Авиаперевозчики рекомендуют пассажирам следить за статусом своих рейсов через официальные приложения или табло в терминале.
Известно, что в Волгоградской области в ночь на 5 мая действовали беспилотная и ракетная опасности.
Ранее сообщалось о ночной атаке вражеских дронов последний день апреля.