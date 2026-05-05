Здравствуйте! С вами специальный корреспондент сайта pravda-nn.ru Виктор Медиа. Каждую неделю я делюсь с читателями новостями из своего «мира» — мира науки, технологий, искусственного интеллекта. Следить за моей работой можно здесь. Приятного чтения!
NASA опубликовало полный архив фотографий миссии «Артемида-2». На сайте организации появилось свыше 12 тысяч снимков.
На снимках можно увидеть корабль Orion, Луну, Землю, кадры безвоздушного пространства из иллюминатора.
Напомним, что в 2026 году американцы провели первый пилотируемый полёт к Луне со времён программы «Аполлон» в рамках лунной программы «Артемида». Миссия Artemis II не предусматривала посадку на поверхность Луны: её задача — облететь Луну и вернуться на Землю, проверив все ключевые системы в условиях дальнего космоса.
После вывода на орбиту корабль выполнил манёвр выхода к Луне, совершил гравитационный облёт и удалился от Земли примерно на 370−400 тысяч километров, после чего направился обратно. Общая продолжительность полёта составила около десяти суток. В состав экипажа вошли астронавты NASA Рид Уайзман, Виктор Гловер и Кристина Кук, а также канадский астронавт Джереми Хансен.
Artemis II рассматривается как ключевой шаг к следующей миссии — Artemis III, в рамках которой NASA планирует высадить астронавтов в районе южного полюса Луны. В более широкой перспективе программа «Артемида» направлена на создание устойчивого присутствия человека на Луне, строительство орбитальной станции Gateway и подготовку технологий для будущих полётов на Марс. Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали, откуда на МКС интернет и как позвонить космонавтам.