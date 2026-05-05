Стоимость питания в нижегородских школах проиндексировали на 5%

С мая в Нижнем Новгороде проиндексировали родительскую плату в детских садах и стоимость питания в школах. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.
Стоимость питания изменилась во всех школах Нижнего Новгорода кроме Кстовского района. Она была проиндексирована на 5%, что соответствует индексу потребительских цен на товары и услуги. Плата повысилась в среднем на сумму от 2 до 10 рублей рублей в день в зависимости от возраста ребенка, выбранного питания или времени пребывания в детсаду.
Также повысилась родительская плата в нижегородских детских садах. Она увеличилась на 9,1 рублей в день для групп с детьми до 3 лет и на 10 рублей для групп с детьми в возрасте от 3 до 7 лет. В Кстовском районе плата выросла на 7,95 рублей в день для всех возрастов.
