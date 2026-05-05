Стоимость питания в нижегородских школах проиндексировали на 5%

Также повысилась родительская плата в нижегородских детских садах. Она увеличилась на 9,1 рублей в день для групп с детьми до 3 лет и на 10 рублей для групп с детьми в возрасте от 3 до 7 лет. В Кстовском районе плата выросла на 7,95 рублей в день для всех возрастов.