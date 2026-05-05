Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Москвы столкнулись с проблемами в работе мобильного интернета

РИА Новости: москвичи столкнулись с проблемами в работе мобильного интернета.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Москвичи начали сталкиваться с проблемами в работе мобильного интернета и при отправке смс во вторник утром, передают корреспонденты РИА Новости из разных уголков столицы.

Накануне «большая четверка» операторов связи предупредила о возможности временных ограничений на мобильный интернет и смс в Москве и Московской области с 5 по 9 мая по соображениям безопасности.

Утром во вторник москвичи начали сталкиваться с такими проблемами — мобильный интернет не работает, а смс-сообщения не доходят до адресатов. Пользователи не могли открыть на мобильных телефонах сайты, мессенджеры и приложения банков. Войти в различные сервисы «белого списка» без Wi-Fi также не получается.

Перебои в работе интернета наблюдаются в разных районах Москвы и у абонентов всех четырех крупнейших операторов — «Билайна», «Мегафона», МТС и Т2.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что возможные ограничения связи обусловлены вопросами безопасности. В середине апреля он заявлял, что работа интернета в РФ будет нормализована, когда исчезнет необходимость мер безопасности.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше