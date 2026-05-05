Жители Москвы столкнулись с проблемами в работе мобильного интернета

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Москвичи начали сталкиваться с проблемами в работе мобильного интернета и при отправке смс во вторник утром, передают корреспонденты РИА Новости из разных уголков столицы.
Накануне «большая четверка» операторов связи предупредила о возможности временных ограничений на мобильный интернет и смс в Москве и Московской области с 5 по 9 мая по соображениям безопасности.
Утром во вторник москвичи начали сталкиваться с такими проблемами — мобильный интернет не работает, а смс-сообщения не доходят до адресатов. Пользователи не могли открыть на мобильных телефонах сайты, мессенджеры и приложения банков. Войти в различные сервисы «белого списка» без Wi-Fi также не получается.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что возможные ограничения связи обусловлены вопросами безопасности. В середине апреля он заявлял, что работа интернета в РФ будет нормализована, когда исчезнет необходимость мер безопасности.