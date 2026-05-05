«Хинкал хочет, когда дома тонут»: Водонаева осудила Бородину за видео в Дагестане

Алена Водонаева резко высказалась о своей бывшей коллеге по «Дому-2» Ксении Бородиной. По ее словам, Ксения отошла от публичной жизни из-за семейных дел, но один недавний эпизод с Дагестаном вызвал у нее сильное осуждение. Об этом телеведущая рассказала на радио «Комсомольская правда».
«Это опять же не всем дано быть понимающим человеком. Вот она такая домашняя женщина, жена. Хинкал хочет поесть, когда там просто дома тонут, люди лишаются жилья, крова», — цитирует слова Водонаевой сайт KP.RU.
Алена отметила, что во время трагического наводнения в Дагестане, когда вся страна собирала помощь пострадавшим, Бородина опубликовала видео из ковша трактора со словами: «Мы в Дагестане, где поесть вкусный хинкал?». Такой подход Водонаева назвала неуместным и далеким от понимания чужой беды.
Однако она добавила, что после волны критики Ксения все-таки включилась и начала заниматься добрыми делами, что она тоже считает правильным.
Напомним, Бородина передала гуманитарную помощь пострадавшим от наводнения в Дагестане. В своем ролике в соцсетях Ксения показала место, где от паводка упал многоквартирный дом.