На Землю внезапно обрушились магнитные бури: ученые оказались не готовы

В ночь на 5 мая на Землю внезапно обрушились магнитные бури среднего уровня G2, хотя ранее ученые прогнозировали спокойную обстановку на все праздники. По данным Telegram-канала лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, пик возмущений пришелся примерно на полночь.
Источником бурь оказался медленный выброс солнечной плазмы, зарегистрированный ещё 30 апреля. Специалисты признались, что не верили в сохранение этой структуры за неделю пути от Солнца, однако она всё же достигла планеты.
Ночное событие вызвало яркие полярные сияния, которые в пике оценивались в 8 баллов из 10. Ученые принесли извинения за отсутствие оперативного предупреждения из-за сбоя в системе оповещения.
По мнению экспертов, это может быть одно из последних сияний до осени: летом даже мощные бури не дают видимых эффектов из-за светлых ночей. Примерно через 3−4 дня на восточном крае Солнца ожидается появление новой крупной активной области.
Напомним, что неделю назад на Солнце произошли сразу три сильные вспышки подряд. Тогда все вспышки ученые отнесли к классу М, которыми обозначают сильные волнения.