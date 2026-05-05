«От директора школы мы не выходим»: Водонаева призналась в тяжелом воспитании сына

Алена Водонаева открыто поделилась тяжелыми моментами воспитания сына-подростка Богдана. По словам блогера и телеведущей, переходный возраст ребенка дается ей крайне непросто и уже три года держит в постоянном стрессе. Об этом она заявил на радио «Комсомольская правда».
«Я три года истощена, покуривать сигареты начала на нервной почве. Я не могу ни спать, ни есть, я все время думаю… От директора школы мы не выходим», — цитирует слова Водонаевой сайт KP.RU.
Алена призналась, что даже во время эфира не может отключиться: поставила телефон на авиарежим, но постоянно думает о сыне, который перед интервью снова «устроил» ей проблемы. Она отметила, что обострение длится уже третий год подряд. Алена вспомнила, что в своем пубертатном возрасте тоже «давала родителям жару», поэтому теперь понимает, каково это — быть родителем такого «пацана».
По ее словам, сын растет настоящим сорванцом — «оторви и выбрось». Водонаева старается строго следить за важными правилами и четко дала понять, что уголовный кодекс нарушать нельзя. А вот с административными нарушениями, по ее признанию, все сложнее. Мать призналась, что за последние годы у них было «всякое», и она уже начала седеть.
Напомним, модель родила сына Богдана в 2010 году от первого мужа — бизнесмена Алексея Малакеева. Звезда рассталась с мужем, когда мальчику было три года.