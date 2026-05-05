Алена Водонаева: ИИ-песни Павла Дурова — это мой сон при температуре 40

Алена Водонаева крайне скептически отреагировала на новость о том, что Павел Дуров начал выпускать песни с помощью искусственного интеллекта. Телеведущая и блогер заявила, что не может в это поверить. Об этом она заявила на радио «Комсомольская правда».
«Это не фейк? Да это бред какой, я не верю тебе. Это просто мой сон при температуре 40 вот сейчас, если честно. Да Павел Дуров никогда бы не взял себе псевдоним “Дурикович”. Я не верю в это», — цитирует слова Водонаевой сайт KP.RU.
Создатель мессенджера стал выпускать треки в жанре шансон под псевдонимом «Дурикович». По словам Водонаевой, даже если ей включат все эти песни, она все равно не поверит, что за ними стоит основатель Telegram.
