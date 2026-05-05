Взрыв прогремел на цинковом заводе в Казахстане, есть пострадавшие

В Усть-Каменогорске в Казахстане на цинковом заводе «Казцинк» произошел взрыв. По данным МЧС Казахстана, хлопок пылеулавливающего устройства привел к открытому горению и частичному обрушению. Как пишет издание Tengrinews.kz, пожар удалось локализовать.
В результате происшествия пострадали четыре человека, они доставлены в больницу. На месте работают 40 спасателей и 10 единиц техники, ведется разбор конструкций и поиск возможных пострадавших. Площадь пожара пока устанавливаются.
Ранее в Китае в провинции Хунань произошел мощный взрыв на заводе фейерверков. Как писал KP.RU, инцидент случился 4 мая. В результате взрыва погиб 21 человек. Еще 61 человек получил травмы различной степени тяжести. На месте взрыва продолжают работать экстренные службы и пожарные.