Взрыв прогремел на цинковом заводе в Казахстане, есть пострадавшие

Четыре человека пострадали в результате взрыва на цинковом заводе в Казахстане.

В Усть-Каменогорске в Казахстане на цинковом заводе «Казцинк» произошел взрыв. По данным МЧС Казахстана, хлопок пылеулавливающего устройства привел к открытому горению и частичному обрушению. Как пишет издание Tengrinews.kz, пожар удалось локализовать.

В результате происшествия пострадали четыре человека, они доставлены в больницу. На месте работают 40 спасателей и 10 единиц техники, ведется разбор конструкций и поиск возможных пострадавших. Площадь пожара пока устанавливаются.

Ранее в Китае в провинции Хунань произошел мощный взрыв на заводе фейерверков. Как писал KP.RU, инцидент случился 4 мая. В результате взрыва погиб 21 человек. Еще 61 человек получил травмы различной степени тяжести. На месте взрыва продолжают работать экстренные службы и пожарные.

