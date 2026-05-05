Какие симптомы ухудшения памяти требуют срочного визита к врачу?

Если человек повторяет одно и то же по кругу или забыл утро — стоит обратить внимание.
Врач-невролог Ольга Иванова рассказала, какие симптомы ухудшения памяти должны насторожить.
"Проблемы могут возникнуть в любом возрасте, — объясняет врач. — Например, если вы видите, что ребёнок, в отличии от сверстников, затрудняется с пересказом событий или мультфильма, путает буквы, ему трудно учить новое, он ни на чём не может удержать внимание — это повод посетить невролога или нейропсихолога.
Очень серьёзные сбои с памятью могут быть у подростков, чему виной — половое созревание, когда в мозге постоянно отмирают старые клетки и возникают новые. Но ещё здесь надо добавить большие умственные нагрузки, увлечение гаджетами, буйство гормонов. Как понять, что нужна помощь специалиста?
Обратите внимание, если ребёнок стал резко хуже учиться, не может сосредоточиться и погрузиться на час-другой в мыслительную деятельность, если он постоянно забывает про договорённости, встречи и т. д., если его преследует апатия, то обратиться нужно к неврологу.
Перегружен мозг и у взрослых, иногда мы битый час можем искать ключи или очки. Однако если вы не помните, как прошло ваше утро или чем вчера угостила подруга, путаетесь даже в привычном маршруте, забываете слова, вам стало сложно планировать день, концентрироваться — идите к неврологу. Причиной могут быть сосудистые проблемы, дефициты в питании и другое.
Что же касается людей пожилых, то здесь должно насторожить, если человек повторяет одни и те же вопросы по кругу, путает имена родственников или вообще их не узнаёт, теряется в собственном районе, подозревает других в воровстве. Ведите родственника к неврологу или гериатру и помните: чем раньше, тем лучше".
Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал о том, как помочь себе в первые 4,5 часа при первых признаха инсульта.