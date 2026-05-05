«Роботы никогда не заменят человека»: Надежда Бабкина — о Бузовой, ИИ, театре и звёздах без Родины

С Бузовой они познакомились на юбилейном вечере Бабкиной, где Ольга была ведущей. Тогда же они вместе спели Made in Russia, и художественный руководитель «Русской песни» увидела в ней не только профессиональную собранность, но и органику. По словам Бабкиной, Людочка — роль непростая: в ней есть наивность, доверчивость и лёгкость, которую важно сыграть без карикатуры. «Как ни странно, все эти качества я в Ольге разглядела», — отмечает собеседница Life.ru.