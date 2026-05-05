В Крыму рассекретили документы о подпольщиках, действовавших в годы войны

Документы рассекретили в рамках всероссийского проекта «Без срока давности».
«Общественность, историки, поисковики, журналисты могут ознакомиться с показаниями Измайлова А. И. — члена симферопольской подпольной группы Абдуллы Дагджи “Дяди Володи”, а также другими документами, в которых содержатся показания свидетелей и информация об аресте гестаповцами 39 подпольщиков», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, подпольная группа была арестована румынской контрразведкой, работавшей на нацистов, по наводке Кильмене Енгалычевой и после предательства своих же товарищей — членов подпольной организации — Зоей Мартыновой.
«Именно последняя, испугавшись за свою жизнь, сообщила гестаповцам имена и фамилии большинства членов организации, указала адреса их проживания и даже приняла участие в их арестах, рассчитывая на скорую отправку в Германию», — рассказали в управлении.
Отмечается, что в итоге почти 40 героев-патриотов и руководитель подпольной организации с членами своей семьи были расстреляны.
«Остальных спасли разведчики южного соединения партизанского движения Крыма, руководимого Виктором Коганом и Сеит-Мемет Умеровым. Вместе с партизанами они смогли продолжить борьбу с немецко-фашистскими захватчиками», — добавили в пресс-службе УФСБ.