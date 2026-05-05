Красноярская дзюдоистка Наталья Елкина завоевала бронзу турнира «Большой шлем»

Спортсменка Академии борьбы имени Дмитрия Миндиашвили Наталья Елкина стала бронзовым призером международного турнира серии «Большой шлем» по дзюдо. Об этом сообщили в министерстве спорта региона. Представительница Красноярского края выступала в весовой категории до 57 килограммов. На пути к полуфиналу она одержала победы над Райхоной Маматовой из Узбекистана и китаянкой Нан Ванг. В полуфинале красноярка уступила монгольской спортсменке Ариунзайе Тербиш, но в поединке за третье место уверенно выиграла у француженки Хлое Девиктор, заработав две оценки «юко». Победу в этой весовой категории одержала россиянка Ольга Мухина, серебряную медаль завоевала Ариунзайя Тербиш, а еще одна бронза досталась представительнице Китая Юинь Тао. Отметим, что всего в соревнованиях приняли участие 240 спортсменов из 34 стран.