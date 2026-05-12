Природа, где тайга, океан и вулканы сходятся в одном маршруте

Норский заповедник создан для охраны экосистем южной тайги и болотных территорий. Это закрытая зона, куда можно попасть только по разрешению, и именно поэтому здесь сохранилась почти нетронутая природа — с реками, лесами и редкими видами животных.

Муравьевский парк считается одной из лучших точек для наблюдения за птицами. Здесь зафиксировано более 300 видов, включая редких и перелетных.

На территории Хинганского заповедника можно увидеть редких журавлей, занесенных в К расную книгу. Здесь их не просто охраняют, но и выращивают: на базе заповедника работает программа по восстановлению популяции, и уже сотни птиц были выпущены в дикую природу. Летом в этих местах цветет лотос Комарова — редкое явление для Дальнего Востока.

Шамбала-Пинежье — одно из самых необычных мест региона. Здесь можно пройти по навесным мостам, подняться на скалу с инструктором и увидеть лес, который выглядит почти нетипично для этих широт: деревья здесь заметно выше и мощнее обычных.