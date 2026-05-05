Скульптуры олененка НиНо и дятла Гора появились у Нижегородского кремля

Статуя дятла Гора появилась на ограждении смотровой площадки на Кремлёвском бульваре. Под ней повесили табличку с QR-кодом: перейдя по нему, посетители смогут познакомиться с легендой о талисмане. Фигуру олененка НиНо установили на территории крепости. Она изображает любознательного зверька, изучающего макет старинного Нижнего Новгорода.