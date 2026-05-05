Скульптуры олененка НиНо и дятла Гора появились у Нижегородского кремля

Официальными талисманами они стали в 2020 году по итогам голосования.

Источник: Живем в Нижнем

Скульптуры официальных талисманов региона — олененка НиНо и дятла Гора — украсили территорию Нижегородского кремля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Фигуры стали новыми элементами туристического кода приволжской столицы и области в целом. Министр туризма и промыслов региона Сергей Яковлев выразил уверенность в том, что скульптуры станут точкой притяжения местных жителей и туристов.

Статуя дятла Гора появилась на ограждении смотровой площадки на Кремлёвском бульваре. Под ней повесили табличку с QR-кодом: перейдя по нему, посетители смогут познакомиться с легендой о талисмане. Фигуру олененка НиНо установили на территории крепости. Она изображает любознательного зверька, изучающего макет старинного Нижнего Новгорода.

Фото: правительство Нижегородской области.

Напомним, что официальные символы региона были выбраны по итогам голосования в 2020 году. Пять лет спустя образы НиНо и Гора были обновлены.

Ранее мы писали, что нижегородские достопримечательности появятся в серии мультфильма «Смешарики». Со знаковыми местами героев познакомили оленёнок НиНо и дятел Гор.