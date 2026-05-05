Лукашенко обратился к прессе и назвал белорусов одной из самых читающих наций мира

Лукашенко отметил, что в Беларуси ежегодно выходят и пользуются неизменной популярностью свыше 20 миллионов экземпляров новых книг и сотни периодических изданий. Также от назвал отрадным тот факт, что в Беларуси за книгой, газетой, журналом всегда стоят грамотные профессионалы, которые являются настоящими патриотами, приумножающими и передающими молодым авторам и журналистам лучшие отечественные традиции. Среди таких традиций он перечислил объективность, честность, этичность, верность общечеловеческим идеалам и государственным интересам.