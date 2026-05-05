Лукашенко обратился к прессе и назвал белорусов одной из самых читающих наций мира

Лукашенко обратился к прессе и назвал белорусов одной из самых читающих наций.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к белорусским журналистам и работникам печати, сообщила пресс-служба президента.

Так, 5 мая белорусским лидером были направлены поздравления с Днем печати, который отмечают работники прессы, полиграфии и издательской сферы.

Глава государства обратил внимание на то, что история белорусского печатного слова началась 500 лет назад с уникальной Библии Франциска Скорины, а затем — развивалась и крепла, проходила вместе с народом все вехи его непростого пути.

— Сегодня нас по праву можно назвать одной из самых читающих наций в мире, — подчеркнул белорусский президент.

Лукашенко отметил, что в Беларуси ежегодно выходят и пользуются неизменной популярностью свыше 20 миллионов экземпляров новых книг и сотни периодических изданий. Также от назвал отрадным тот факт, что в Беларуси за книгой, газетой, журналом всегда стоят грамотные профессионалы, которые являются настоящими патриотами, приумножающими и передающими молодым авторам и журналистам лучшие отечественные традиции. Среди таких традиций он перечислил объективность, честность, этичность, верность общечеловеческим идеалам и государственным интересам.

— Убежден, и в дальнейшем каждое ваше слово будет направлено на сохранение мира и согласия на этой земле, созидание счастливого будущего для всех жителей любимой Беларуси, — констатировал лидер республики.

А еще Александр Лукашенко сказал об определенных нюансах в отношениях Беларуси с Сербией.

И мы писали, как МИД Беларуси отреагировал на недружественное заявление властей Армении.

