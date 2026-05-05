ВОЗ: Число случаев заражения хантавирусом на лайнере увеличилось до семи

Число пассажиров круизного лайнера MV Hondius, у которых был выявлен хантавирус, увеличилось до семи. Об этом во вторник, 5 мая, сообщили в пресс-службе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
В организации уточнили, что информация о группе пассажиров с тяжелым респираторным заболеванием поступила 2 мая. При этом характерные для хантавирусной инфекции симптомы у пострадавших появились еще в период с 6 по 28 апреля.
Отмечается, что заболевание сопровождалось лихорадкой, желудочно-кишечными проявлениями, быстрым развитием пневмонии, острым респираторным дистресс-синдромом и шоком.
— В настоящее время расследование продолжается, — говорится в заявлении ВОЗ в социальной сети Х.
Вспышка хантавируса произошла на борту круизного лайнера MV Hondius в Атлантике. Из шести заразившихся пассажиров трое скончались, один находится в отделении интенсивной терапии. В беседе с «Вечерней Москвой» врач-терапевт Надежда Чернышова также рассказала, чем опасен хантавирус, какие у него симптомы и осложнения, а также есть ли это заболевание в России.