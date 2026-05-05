Под Ростовом БПЛА попал в частный дом во время ракетной атаки ВСУ

В Ростовской области прошедшей ночью была отражена ракетная атака ВСУ. Как передает Привет-Ростов со ссылкой на губернатора региона Юрия Слюсаря, в результате пострадал один из частных домов в поселке Теплые Ключи Кашарского района.
Летательный аппарат повредил кровлю, окна и забор на участке. Жильцов одной из квартир пришлось эвакуировать. К счастью, никто не пострадал.
Также в регионе беспилотники атаковали Миллеровский, Милютинский и Шолоховский районы региона. Всего в регионе уничтожили десять БПЛА.
