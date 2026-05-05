Росприроднадзор предупредил водителей о сезонной миграции лосей на дорогах

Северо-Западное управление Росприроднадзора предупредило автомобилистов о начавшейся весенней миграции лосей. В этот период молодые животные, отделенные самками, хаотично перемещаются и могут внезапно выходить на проезжую часть, в том числе вблизи населенных пунктов. Водителей просят быть особенно внимательными в вечернее и ночное время.