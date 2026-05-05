Росприроднадзор предупредил водителей о сезонной миграции лосей на дорогах

Северо-Западное управление Росприроднадзора предупредило автомобилистов о начавшейся весенней миграции лосей. В этот период молодые животные, отделенные самками, хаотично перемещаются и могут внезапно выходить на проезжую часть, в том числе вблизи населенных пунктов. Водителей просят быть особенно внимательными в вечернее и ночное время.

Источник: Коммерсантъ

Как пояснили в ведомстве, весной самки отгоняют от себя годовалых лосят, и те начинают самостоятельную жизнь. В поисках кормовых ресурсов, мест для размножения и укрытий молодые лоси следуют традиционными миграционными путями, которые могут пересекаться с автомобильными трассами.

Наибольшую опасность представляют плохо освещенные участки дорог вблизи лесных массивов. Специалисты предупреждают: лось может внезапно выбежать на проезжую часть, а его дальнейшее поведение практически непредсказуемо — животное способно резко развернуться или продолжить движение по выбранной траектории. Водителям рекомендовано снижать скорость и быть предельно внимательными в зонах действия предупреждающих знаков «Дикие животные».