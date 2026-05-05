Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С начала года приставы Калининградской области выдворили из России 54 иностранца

В апреле сотрудники УФССП по Калининградской области организовали принудительное выдворение 18 иностранных граждан. Всего с начала 2026 года регион покинули 54 человека — граждане Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Украины, Белоруссии и других стран. Основная причина — нарушение миграционного законодательства. Одним из последних выдворенных стал гражданин Чили 1990…

Источник: Янтарный край

В апреле сотрудники УФССП по Калининградской области организовали принудительное выдворение 18 иностранных граждан. Всего с начала 2026 года регион покинули 54 человека — граждане Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Украины, Белоруссии и других стран. Основная причина — нарушение миграционного законодательства.

Одним из последних выдворенных стал гражданин Чили 1990 года рождения. Его признали виновным по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ — нарушение правил въезда либо режима пребывания в России. Суд назначил наказание в виде штрафа 2 тысячи рублей и принудительного выдворения.

Исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов Гвардейского района. Сотрудники силового блока УФССП сопроводили чилийца при перелёте в один из столичных аэропортов, откуда он убыл в страну своего гражданства.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше