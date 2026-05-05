С начала года приставы Калининградской области выдворили из России 54 иностранца

В апреле сотрудники УФССП по Калининградской области организовали принудительное выдворение 18 иностранных граждан. Всего с начала 2026 года регион покинули 54 человека — граждане Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Украины, Белоруссии и других стран. Основная причина — нарушение миграционного законодательства.
Одним из последних выдворенных стал гражданин Чили 1990 года рождения. Его признали виновным по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ — нарушение правил въезда либо режима пребывания в России. Суд назначил наказание в виде штрафа 2 тысячи рублей и принудительного выдворения.
Исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов Гвардейского района. Сотрудники силового блока УФССП сопроводили чилийца при перелёте в один из столичных аэропортов, откуда он убыл в страну своего гражданства.