Участник СВО вернулся в кресло главы района Лазо в Хабаровском крае

В Хабаровском крае Александр Кох вновь вступил в должность главы района имени Лазо, — сообщает МАХ канал губернатора Дмитрия Демешина.
Глава региона отметил, что накануне встретился с Александром Кохом и обсудил развитие территории, а также опыт, который он получил во время службы.
«Александр Кох руководил районом с 2022 года, но, когда Родина сказала “надо”, он не спрятался за кресло чиновника. Взял в руки оружие, заключил контракт с БАРС-8 “Хабаровск” и полгода провёл на передовой», — подчеркнул Дмитрий Демешин.
По словам губернатора, теперь Кох принял решение вернуться к гражданской работе. «А теперь он принял другое, не менее сложное решение — вновь взять на себя ответственность за район имени Лазо и за людей, которые там живут», — отметил он.
Отдельно Демешин рассказал о службе бойцов: «Попросил Александра Ивановича рассказать, как там наши парни. Ответил: работали достойно. Двое погибших, есть раненые, но команда была сплочённая и крепкая. И все боевые задачи выполнила».
Глава региона добавил, что жители района поддержали его возвращение: «Жители района ждали возвращения Александра Ивановича с фронта, переживали за него и вновь выбрали на должность главы».
По словам Демешина, опыт службы поможет в работе: «Те навыки, которые он получил на фронте — умение работать слаженно, держать удар, не бросать своих — применимы и в мирной жизни».