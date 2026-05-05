Красноярский край присоединился к акции «Песня тоже воевала»

Напомним, образовательный проект «Песня тоже воевала» возник в Новосибирской области. Усилиями глав регионов, входящих в Сибирское соглашение, он превратился в международную патриотическую акцию. В прошлом году в ней участвовали юные исполнители из 15 регионов России, а также Беларуси, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Монголии и Китая. В канун 80-летия Победы более 80 тысяч детей одновременно спели «День Победы». В 2026 году для исполнения была выбрана другая популярная песня военных лет — «Смуглянка».