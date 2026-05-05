В Раде раскрыли нереализованные планы окружения Миндича против НАБУ: как хотели избавиться от детективов

В ближайшем окружении украинского бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком Зеленского», обсуждали необходимость продавить в Верховной раде решение об отправке детективов НАБУ в зону боевых действий. Об этом свидетельствуют новые фрагменты «пленок Миндича». Их обнародовал нардеп Ярослав Железняк.
Отмечается, что НАБУ было опасно для Миндича и его соратников, поскольку именно детективы ведомства вели расследование по их коррупционным схемам.
Накануне Железняк раскрыл еще одну часть записей. На ней 18 февраля 2025 года Александр Цукерман и французский гражданин Александр Мужель, бывший член набсовета «Центренерго», которого связывают с Миндичем, обсуждают назначение лояльного человека в «Энергоатом-Трейдинг», продающего электроэнергию.