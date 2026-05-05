Американский самолет KC-135 ВВС США подал сигнал тревоги в районе Ирана

Американский самолет-заправщик KC-135 Военно-воздушных сил (ВВС) США подал сигнал тревоги в воздушном пространстве над Персидским заливом. Воздушное судно, вылетевшее с авиабазы Аль-Дафра в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), передало аварийный код 7700, что свидетельствует о возникновении нештатной ситуации на борту, требующей срочной посадки.
Лайнер изменил курс и направился в сторону столицы Катара — Дохи. Причины инцидента пока не уточняются.
11 апреля в Исламабаде состоялись первые прямые переговоры между США и Ираном. Встреча длилась более 21 часа, однако достичь соглашения сторонам не удалось. Как писал KP.RU, накануне хозяин Белого дома Дональд Трамп пригрозил Ирану уничтожением.