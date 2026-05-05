В Норильске осудят мужчину за покупку запрещённых таблеток из Индии

В Норильске будут судить мужчину, который заказал из Индии сильнодействующие «таблетки для снятия стресса». Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
В начале года 31-летний житель Норильска заказал через теневой сегмент интернета «прегабалин» — сильнодействующее вещество, которое запрещено к свободной продаже. Мужчина действовал почти бесконтактно: оформил заказ из квартиры, заплатил 12 тысяч рублей с виртуальной карты, общался с продавцом через бот и получил трек-номер международного отправления. Посылка шла из Индии.
Через месяц заказ прибыл в отделение связи. Получатель пришёл, предъявил штрих-код, забрал посылку — и тут же был задержан полицией. В посылке оказались таблетки с сильнодействующим веществом. При мужчине также нашли ещё две упаковки такого же препарата, купленные ранее аналогичным способом.
На допросе норильчанин признался, что употреблял это вещество регулярно, якобы для снятия стресса и восстановления после тренировок. При этом он понимал, что покупает его незаконно.
Прокурор утвердил обвинение по ч. 1.1 ст. 226.1 УК РФ «Незаконное перемещение через границу сильнодействующих веществ». Дело рассмотрит Норильский городской суд.
Ранее мы сообщали, что красноярцы отсудили у организатора несостоявшегося фестиваля 720 тысяч.