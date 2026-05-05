К концу октября в чувашском поселке Новое Атлашево обновят больницу

Больницу в поселке Новое Атлашево в Чувашской Республике планируют комплексно обновить до 30 октября 2026 года. Ремонт проводят по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации Чебоксарского муниципального округа.
Специалисты уже заменили кровлю здания, все оконные блоки и входную группу. Также они обновили сети электро- и водоснабжения, канализацию. Теперь специалисты проводят чистовую отделку помещений. Они, в частности, укладывают напольные покрытия и монтируют потолки, современную систему вентиляции. Потом в больнице установят новое оборудование.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.