Жители Вяземского района рассказали губернатору о наболевших проблемах

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в ходе очередной поездки по региону уделил время для встречи с гражданами. Жители Вяземского района получили возможность сообщить главе региона о насущных проблемах и узнали, что некоторые из них уже находятся на стадии решения, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В частности, жителей муниципалитета беспокоило состояние дорожного покрытия по улице Центральной в Виноградовке. Незавершенные в 2025 году подрядчиком «Хабаровскуправтодор» работы, уверены граждане, создают опасность. Губернатор сообщил, что проблема ему знакома и ее решение долго ждать себя не заставит — работы по ремонту автодороги от села Котиково до села Кедрово с подъездом к Виноградовке начнутся уже в этом месяце.
Другой вопрос — строительство очистных сооружений для ручья в Вяземском — требует консолидации усилий муниципальных и региональных властей. Губернатор отметил, что проблема загрязнения водоема ему известна. Ее устранение потребует строительства коллектора протяженностью в 2,5 километра. Реализация проекта за счет заемных средств или посредством привлечения концессионера находится на стадии обсуждения.
Планируют решить и судьбу стадиона «Локомотив» — филиала спортшколы «Юниор». Здание, в котором она расположена, находится в аварийном состоянии. Исправить положение может участие в госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». Напомним, что в конце прошлого года уже было решено выделить Хабаровскому краю из федерального бюджета по данной программе 1,8 млрд рублей на реализацию проектов в Ванино и Чегдомыне.
Заявку на реконструкцию спортшколы в Вяземском также планируют подать в этом году. Подготовку документации поручили главе района и министру спорта региона.
— В Год спорта в Хабаровском крае реконструкция стадиона в Вяземском должна сдвинуться с мертвой точки. Но это зависит от того, насколько качественно будут подготовлены документы для участия в госпрограмме. Поэтому главе территории нужно отнестись к этому очень ответственно, — обозначил в своих социальных сетях Дмитрий Демешин.
Глава Хабаровского края подчеркнул, что такие встречи — один из наиболее эффективных способов получения обратной связи.
— Каждый озвученный жителями вопрос — это то, что реально волнует людей. Поэтому они не останутся без ответа и решения. Все мои поручения занесены в протокол и переданы в профильные ведомства для исполнения, — напомнил губернатор.