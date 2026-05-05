Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Слушание дела о подготовке подрывов зданий МВД и ФСБ в Дагестане начнется 26 мая

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону отложил рассмотрение уголовного дела в отношении 11 участников террористического сообщества, готовивших подрывы зданий МВД и ФСБ Дагестана в 2024 году, на 26 мая. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Источник: Коммерсантъ

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону отложил рассмотрение уголовного дела в отношении 11 участников террористического сообщества, готовивших подрывы зданий МВД и ФСБ Дагестана в 2024 году, на 26 мая. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Организатором террористического сообщества следствие считает Ямлихана Алиева (включен в перечень экстремистов и террористов в РФ), завербовавшего в свое формирование несколько человек на религиозной почве.

По версии следствия, подсудимые купили оружие и патроны, а также летом 2024 года на маркетплейсах заказали вещества и предметы для изготовления взрывчатки. Фигуранты планировали совершить взрывы в зданиях воинской части ВС РФ в Кизляре, а также здания МВД и ФСБ России на территории Дагестана. Для этого члены банды изготовили самодельные взрывные устройства и перевезли их в тайник. Взрывчатку обнаружили и обезвредили сотрудники правоохранительных органов.

Узнать больше по теме
Дагестан: регион России с богатой историей, красивой природой и уникальной культурой
Известный своей природной красотой, богатым культурным наследием и значительным историческим вкладом, Дагестан — горный край, расположенный на юге России. В материале рассказываем, что представляет собой Дагестан, объясняем его значение сегодня, а также перечисляем ключевые особенности и факты.
Читать дальше