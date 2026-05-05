Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ниже себестоимости не продадим: Птицеводы требуют жёстких границ цен на яйца

Отечественные птицефабрики вышли с инициативой установить для яиц категории С1 нижнюю и верхнюю планку стоимости — как при оптовых закупках, так и на полках магазинов. Подготовленную отраслевиками презентацию и данные своих источников на аграрном рынке изучил «Коммерсантъ».

Источник: Life.ru

По словам производителей, сейчас ритейлеры на торгах задают стартовый ценник ниже издержек и урезают объёмы заказов, чтобы продавить невыгодные условия. При этом идея регулирования цен на социально значимые продукты обсуждается с лета, но господдержки не получила, и бизнес начал самостоятельные переговоры с властями, причём аналогичное предложение в ФАС направили уже и картофелеводы.

Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев пояснил изданию, что после майских праздников закупочная стоимость яиц рухнула вдвое на фоне роста производства и вялого спроса. Рентабельность отрасли, по его словам, обнулилась или ушла в минус, а главная проблема — перепроизводство, которое душит любые попытки поднять цены.

Средняя розничная цена десятка яиц в марте составила 113,8 рубля — всего плюс три процента к прошлому году, тогда как инфляция почти вдвое выше, а себестоимость растёт быстрее. Источники издания в сетях идею птицеводов отвергают: они уверены, что потолок и пол цен только поломают рыночные механизмы.

Ранее стало известно, что ФАС взялась за проверку розничных цен на базовые продукты питания — в фокусе внимания регулятора куриные яйца и питьевое молоко. Ведомство уже направило официальные запросы ключевым розничным сетям страны, чтобы оценить, насколько законно магазины формируют конечные цены для покупателей.

Больше аналитики о ценах, нефти, валюте и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.