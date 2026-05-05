Трогательное, от школьника, своими словами. Письмо солдату с 9 Мая 2026

9 Мая — это праздник, который объединяет поколения и напоминает о несгибаемой силе народного духа. Сегодня, когда наши бойцы вновь стоят на защите Отечества, весточка из дома становится для них настоящим оберегом. Искреннее письмо, написанное простыми словами, способно согреть душу солдата и придать сил в самый трудный час.
Krsk.aif.ru собрал подборку трогательных писем к Дню Победы 2026: от школьников и совсем маленьких детей, серьезные и по-детски наивные. Выбирайте те слова, которые помогут передать нашу общую благодарность, поддержку и веру в тех, кто сегодня защищает мир и наше будущее. Отправьте частичку тепла тем, кто сейчас на передовой.
Трогательное письмо солдату на СВО с 9 Мая 2026.
Отважный воин, здравствуй!
В День Победы мы вспоминаем подвиг наших дедов — и видим, как ты продолжаешь их дело. Твоя служба — это живая связь времён: ты стоишь на страже мира, как когда‑то стояли они. Спасибо за смелость, стойкость и верность долгу. Желаю крепкого здоровья, удачи в службе и скорейшего возвращения к близким. Пусть ангел‑хранитель всегда будет рядом.
С праздником!
Здравствуй, боец!
С Днём Победы! Сегодня особенно ясно: ты — часть великой традиции защитников Родины. Каждый твой день на службе — это вклад в мир и безопасность нашей страны. Спасибо за отвагу и решимость. Желаю стальных нервов, верных товарищей рядом, удачи в каждом деле и скорейшего наступления мирных дней. Держись крепко — мы в тебя верим!
С уважением и благодарностью,.
Дорогой солдат!
От всего сердца поздравляю Вас с Днём Победы! Спасибо за Вашу смелость и стойкость — за то, что стоите на страже нашего мира. Мы здесь, в тылу, думаем о Вас каждый день и гордимся Вашим подвигом. Пусть удача сопутствует Вам, силы не иссякают, а победа будет скорой. Берегите себя — мы ждём Вас домой!
С уважением и благодарностью,
Дорогой защитник!
Примите мои искренние поздравления с Днём Победы! В этот день особенно хочется поблагодарить Вас за то, что не жалеете себя ради нашей безопасности. Ваша отвага и верность долгу вдохновляют. Пусть боевой дух не ослабевает, техника не подводит, а связь с родными будет стабильной. Желаю крепкого здоровья, благополучия и скорейшего возвращения к близким — живым и невредимым!
С глубоким уважением,
Дорогой защитник!
С 9 Мая! В этот день, вспоминая подвиг наших предков, я думаю и о Вас — о тех, кто сегодня, как и они когда‑то, стоит на защите Родины. Ваша смелость и самоотверженность вызывают огромное уважение. Хочется сказать Вам просто и от души: спасибо. Спасибо, что Вы есть. Спасибо за Ваш труд, за Вашу стойкость. Желаю Вам крепкого здоровья, боевого духа, надёжных товарищей рядом и скорейшего возвращения в объятия родных. Пусть каждый Ваш день будет безопаснее предыдущего, а дорога домой — короче.
С благодарностью и тёплыми пожеланиями,
Здравствуй, боец!
Пишу тебе в День Победы — и слова сами рвутся наружу. Спасибо тебе за всё: за мужество, за верность долгу, за то, что там, где трудно, ты не отступаешь. Я не знаю, как тебя зовут, но я горжусь тобой, как если бы ты был моим родным человеком. Пусть ангел‑хранитель оберегает тебя, силы не иссякают, а победа придёт как можно скорее. Возвращайся домой живым — мы все тебя ждём.
С праздником и с надеждой на скорую встречу,
Письмо солдату с 9 Мая 2026 от школьника.
Дорогой солдат!
Поздравляю Вас с Днём Победы! Мне 9 лет, я учусь в 3‑м классе. Мы на уроке рисовали открытки для солдат — я нарисовал (а) голубя, солнце и флаг. Спасибо, что защищаете нас! Мама говорит, Вы — настоящий герой. Будьте осторожны, пожалуйста, и возвращайтесь скорее домой — к маме, папе, всем родным.
Я за Вас молюсь.
С праздником!
Ваш юный друг,
Здравствуйте, уважаемый солдат!
Пишет Вам ученик. Сегодня, в День Победы, я хочу сказать Вам огромное спасибо за Вашу службу. Вы очень смелый человек — не каждый сможет так храбро защищать Родину. Мы в школе готовим концерт ко Дню Победы и читаем стихи про войну. Я думаю о Вас и о Ваших товарищах — и горжусь Вами. Желаю Вам здоровья, удачи и скорейшей победы! Пусть рядом будут верные друзья, а дома — ждут любящие люди.
Берегите себя!
Привет, солдат!
Меня зовут, я учусь в 9‑м классе. Пишу Вам в честь Дня Победы. Хочу поблагодарить Вас за то, что Вы сейчас там — защищаете нашу страну, наше будущее. Это очень важно и очень непросто. Я представляю, как Вам бывает трудно, и хочу поддержать: мы здесь думаем о Вас, верим в Вас и ждём домой. Спасибо за Вашу смелость! Желаю крепкого здоровья, сил, удачи в бою и скорейшего возвращения к родным. Победа будет за нами!
Спасибо Вам ещё раз.
С благодарностью и праздником,
Письмо солдату с 9 Мая 2026 от ребенка.
Привет, боец!
Пишу тебе в День Победы. Не знаю, как тебя зовут, но я очень-очень благодарен (а), что ты сейчас там, на фронте. Ты настоящий герой, как в кино, только настоящий. Мы в школе делаем открытки для солдат — я нарисовал (а) голубя и написал (а): «Возвращайся живым». Пусть у тебя всё будет хорошо, пусть рядом будут хорошие товарищи, а удача не подводит. Береги себя, ладно?
Спасибо тебе,.
Дорогой солдат!
С праздником тебя, с 9 Мая! Спасибо, что ты такой храбрый и защищаешь всех людей. Я в садике выучил (а) стихотворение про войну — оно очень грустное, но заканчивается хорошо. Бабушка говорит, что ты обязательно победишь. Я молюсь за тебя. Привози победу и возвращайся домой!
Обнимаю крепко‑крепко,.
