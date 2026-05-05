Синоптик рассказала, сколько часов светило солнце в апреле в Москве

«Мало того, что апрель 2026 года в Москве выдался с отрицательной аномалией температуры воздуха и избытком осадков, он оказался и с дефицитом солнечного света. По данным обсерватории МГУ, за месяц солнце светило всего 95 часов, почти в два раза меньше нормы», — написала Позднякова в своем канале на платформе «Макс».