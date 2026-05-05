Синоптик рассказала, сколько часов светило солнце в апреле в Москве

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Апрель в Москве стал вторым самым пасмурным месяцем в текущем столетии, солнце светило 95 часов, что почти в два раза меньше нормы, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
«Мало того, что апрель 2026 года в Москве выдался с отрицательной аномалией температуры воздуха и избытком осадков, он оказался и с дефицитом солнечного света. По данным обсерватории МГУ, за месяц солнце светило всего 95 часов, почти в два раза меньше нормы», — написала Позднякова в своем канале на платформе «Макс».
Она отметила, что было 12 дней, когда солнце полностью скрывала облачность. Этот месяц стал вторым самым пасмурным в текущем столетии, средний бал общей облачности составил 9,2.
«В мае солнце в среднем светит 265 часов, максимум часов солнечного сияния принадлежит 2002 году, с количеством 388», — подчеркнула Позднякова.