Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптик рассказала, сколько часов светило солнце в апреле в Москве

Позднякова: в апреле солнце в Москве светило 95 часов, почти вдвое меньше нормы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Апрель в Москве стал вторым самым пасмурным месяцем в текущем столетии, солнце светило 95 часов, что почти в два раза меньше нормы, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«Мало того, что апрель 2026 года в Москве выдался с отрицательной аномалией температуры воздуха и избытком осадков, он оказался и с дефицитом солнечного света. По данным обсерватории МГУ, за месяц солнце светило всего 95 часов, почти в два раза меньше нормы», — написала Позднякова в своем канале на платформе «Макс».

Она отметила, что было 12 дней, когда солнце полностью скрывала облачность. Этот месяц стал вторым самым пасмурным в текущем столетии, средний бал общей облачности составил 9,2.

«В мае солнце в среднем светит 265 часов, максимум часов солнечного сияния принадлежит 2002 году, с количеством 388», — подчеркнула Позднякова.