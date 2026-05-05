Социальная акция «#СВОя аптечка» проходит в Хабаровске

— Сегодняшняя акция — это не просто сбор медикаментов, это символ нашей общей заботы и поддержки тех, кто находится на передовой, защищая мирное небо над нами. Каждый из нас может сделать свой маленький, но такой важный шаг для тех, кто сегодня защищает нашу Родину. Это возможность выразить нашу благодарность и солидарность. Я вижу, как много людей сегодня здесь, и это вдохновляет. Это яркое подтверждение того, что мы едины, что мы помним о наших героях и готовы поддержать их всем, чем можем. Важно, чтобы каждый боец знал: здесь, дома, его ждут, любят и верят в него, — отметил Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.