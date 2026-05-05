Социальная акция «#СВОя аптечка» проходит в Хабаровске

В Хабаровске стартовала акция «#СВОя аптечка». Она проходит в рамках всероссийской добровольческой акции «Весенняя неделя добра». Один из сборов помощи расположился прямо в здании администрации краевой столицы.
Волонтеры принимали лекарственные препараты и расходные медицинские материалы. Все это передадут бойцам в зону специальной военной операции. Желающих помочь оказалось очень много. К сбору присоединились сотрудники мэрии и сам глава города.
— Сегодняшняя акция — это не просто сбор медикаментов, это символ нашей общей заботы и поддержки тех, кто находится на передовой, защищая мирное небо над нами. Каждый из нас может сделать свой маленький, но такой важный шаг для тех, кто сегодня защищает нашу Родину. Это возможность выразить нашу благодарность и солидарность. Я вижу, как много людей сегодня здесь, и это вдохновляет. Это яркое подтверждение того, что мы едины, что мы помним о наших героях и готовы поддержать их всем, чем можем. Важно, чтобы каждый боец знал: здесь, дома, его ждут, любят и верят в него, — отметил Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.
Акция «#СВОя аптечка» в Хабаровске продлится до 15 мая. Оставить лекарства и расходные материалы можно по адресу: улица Фрунзе, 60 в подростково-молодёжном клубе «Вектор». Телефон для справок: 8 (4212) 45−33−31.
Параллельно проходит акция «Красная гвоздика». За пожертвование можно получить значок — все средства идут на медицинскую помощь ветеранам ВОВ и других боевых действий. Акция продлится до 22 июня. Значки продают волонтеры, «Почта России», поезда дальнего следования и сетевые магазины.