Кстенина у руля воронежского водоканала сменит Болгов

Экс-мэр Воронежа Вадим Кстенин покидает пост генерального директора РВУ-Воронеж. Об этом «КП» сообщили в пресс-службе компании.
— Он написал заявление об увольнении по собственному желанию в связи с переходом на другое место работы, — уточнили в водоканале.
У руля РВК-Воронеж Кстенина сменит Сергей Болгов. Экс-сотрудник ДСК с декабря 2019 года трудился в региональном правительстве в ранге руководителя инспекции государственного строительного надзора.
«КП-Воронеж» теперь есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные новости региона.