Власти: Рядом с фуникулёром в Светлогорске планируют построить гостиницу премиум-класса со спа-зоной и рестораном

Площадь комплекса составит 4200 квадратных метров.

Компания «Урбанистика» планирует построить на склоне рядом с фуникулёром в Светлогорске гостиницу премиум-класса со спа-зоной и рестораном. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе областного правительства в ответ на информационный запрос.

Общая площадь многофункционального туристско-рекреационного комплекса составит 4200 квадратных метров. Проект включает гостиницу на 45 номеров высшей категории, мультимединый центр с конференц-залами и пространствами для общественных мероприятий, панорамный ресторан с террасой, спа-зону с открытым бассейном и лифтовый подъёмник.

Инвестор также планирует модернизировать действующую канатную дорогу «в части замены оборудования на более современное». Кроме того, компания пожертвует 70 миллионов рублей в бюджет Светлогорска на благоустройство общественных зон.

Общие инвестиции в туристический комплекса оценивают в 600 миллионов рублей. Реализацию проекта планируют начать в 2026-м. Завершить рассчитывают в 2029—2031 годах.

Ранее проект комплекса одобрил совет по улучшению инвестиционного климата в регионе. Компания «Урбанистика» получит без торгов участок рядом с фуникулёром в Светлогорске. Земельный массив площадью 8,7 тысячи квадратных метров располагается на прибрежном склоне.

Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
