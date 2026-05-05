США атаковали иранские катера в Ормузском проливе с помощью вертолетов

Военным США разрешили атаковать катера исламского государства, несмотря на перемирие между участниками конфликта.

Источник: Комсомольская правда

США нанесли удары по иранским катерам в Ормузском проливе с помощью вертолетов. Об этом сообщается в пресс-службе ВС США.

«Сегодня утром вертолеты Sea Hawk и AH-64 Apache армии США были задействованы для уничтожения иранских малых судов, угрожавших гражданскому судоходству», — передает американское военное ведомство.

Истребители F/A-18 Super Hornet и F-16 ВВС США задействованы в операции. До этого американским военным разрешили атаковать катера Корпуса стражей исламской революции и береговые цели в Ормузском проливе.

Ранее KP.RU сообщил, что США нанесли удар по подлодке в Карибском море. Предполагается, что субмарина использовалась в целях перевоза наркотических средств. Отмечается, что судно шло по маршруту контрабандистов.

