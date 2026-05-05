Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Парки в центре Волгограда обработали от клещей

Зеленые зоны двух парков ЦПКиО и «Дружба: Волгоград — Баку» обработали от.

Зеленые зоны двух парков ЦПКиО и «Дружба: Волгоград — Баку» обработали от насекомых — переносчиков опасных инфекций.

Как сообщили в пресс-службе ЦПКиО, акарицидная обработка от клещей была проведена ранним утром 5 мая, когда большинство горожан еще спали.

— От опасных паукообразных, активизирующихся с приходом тепла, специалисты обработали зеленые зоны и поляны для пикников, также работы проведены на территории рядом с ключевыми объектами парков — главной сценой, аттракционами, пешеходными аллеями, — рассказали в парке.

Для обработок использовались препараты, которые не представляют опасности для человека и животных, поэтому зеленые зоны доступны для прогулок. Здесь также можно заниматься различными видами спорта, гулять с питомцами или просто отдыхать на «травяном» ковре. При необходимости обработку зеленых зон повторят.

Фото: ЦПКиО.

Мы в МАХ: max.ru/v102ru Подписывайтесь!