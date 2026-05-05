В Светлогорске после жалоб туристов от трещин и коррозии начнут спасать «Нифму»

Бронзовую «Нимфу» немецкого мастера Германа Брахерта отлили в 1938 году в Георгенсвальде, нынешнем посёлке Отрадное, и установили на променаде Раушена — современного Светлогорска — в арке с питьевым фонтаном. В 1945-м памятник получил пулевые повреждения, в 1962 году шторм смыл его в море. Спустя десять лет «Нимфу» выбросило на берег. Художник Николай Фролов отреставрировал горельеф и в 1990—1991-х создал вокруг него мозаичную раковину, хотя часть специалистов выступала против такого оформления. В 1991 году «Нимфу» поставили на государственный учёт как памятник истории и культуры.