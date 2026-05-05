Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ задержала жителя Курской области, передававшего Киеву данные о регионе

ФСБ задержала 24-летнего жителя Курской области за сбор разведданных для ГУР Украины. Подозреваемый привлек к передаче фото и координат объектов четверых знакомых.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали 24-летнего курянина, подозреваемого в сборе данных о военных и гражданских объектах области для украинской военной разведки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

По данным ведомства, молодого человека завербовал сотрудник ГУР Минобороны Украины через Telegram, пообещав денежное вознаграждение за сотрудничество. Задержанный также привлек к противоправной деятельности не менее четырех своих знакомых, которые помогали ему собирать и передавать украинской разведке фотоматериалы и сведения о стратегических объектах.

Следственным отделением УФСБ по Курской области в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Он дал признательные показания, следственные действия продолжаются.

ФСБ в очередной раз напомнила, что любое сотрудничество с противником неизбежно влечет за собой уголовную ответственность.