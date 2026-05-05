ФСБ задержала жителя Курской области, передававшего Киеву данные о регионе

По данным ведомства, молодого человека завербовал сотрудник ГУР Минобороны Украины через Telegram, пообещав денежное вознаграждение за сотрудничество. Задержанный также привлек к противоправной деятельности не менее четырех своих знакомых, которые помогали ему собирать и передавать украинской разведке фотоматериалы и сведения о стратегических объектах.
Следственным отделением УФСБ по Курской области в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Он дал признательные показания, следственные действия продолжаются.
ФСБ в очередной раз напомнила, что любое сотрудничество с противником неизбежно влечет за собой уголовную ответственность.