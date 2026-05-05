Суд в Ростове приговорил астраханца к трем годам колонии за призывы к терроризму

Доказано, что подсудимый в октябре 2023 года и в июле 2024 года в селе Новогеоргиевске Астраханской области опубликовал комментарии с призывами к осуществлению насильственных действий к российским военнослужащим и другим гражданам России, поддерживающих проведение спецоперации. Кроме того, в ноябре и декабре 2024 года Ледовский также призывал в мессенджере к насильственным действиям в отношении президента РФ.