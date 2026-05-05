В 28 муниципалитетах Свердловской области началось благоустройство

В Ирбите проводят работы в сквере на Серебрянке. Там уже смонтировали часть бронзовых скульптур по мотивам произведений Александра Пушкина и фигуру самого поэта. Также появился игровой комплекс, горка и спортивная площадка с резиновым покрытием. Для расширения прогулочных маршрутов будет сделан мостик через каменную «реку», в ближайшее время установят информационные стенды, скамейки и подключат санитарный модуль. Открытие сквера запланировано на 1 июня.