В 28 муниципалитетах Свердловской области началось благоустройство

Благоустройство общественных территорий началось в 28 муниципалитетах Свердловской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщил губернатор Денис Паслер.
«Будут благоустроены парки, скверы, набережные в Асбесте, Богдановиче, Екатеринбурге, Ирбите, Кировграде, Краснотурьинске, Камышлове, Ревде, Сысерти, Новоуральске, Серове, Нижнем Тагиле и в других [населенных пунктах]. Некоторые проекты были разбиты на этапы и в этом году вышли на финальную стадию реализации», — написал Паслер в своих соцсетях.
Так, в сквере в районе Центра культуры и досуга им. М. Горького в Асбесте идет четвертый этап благоустройства. Уже уложена плитка на площади более 2,3 тыс. кв. м и резиновое покрытие, установлены малые архитектурные формы, выполнено озеленение, отремонтировано ограждение, установлен новый фонтан. Планируется закончить реставрацию лестничных маршей и амфитеатра, установить видеонаблюдение и сделать уличное освещение.
В Ирбите проводят работы в сквере на Серебрянке. Там уже смонтировали часть бронзовых скульптур по мотивам произведений Александра Пушкина и фигуру самого поэта. Также появился игровой комплекс, горка и спортивная площадка с резиновым покрытием. Для расширения прогулочных маршрутов будет сделан мостик через каменную «реку», в ближайшее время установят информационные стенды, скамейки и подключат санитарный модуль. Открытие сквера запланировано на 1 июня.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.