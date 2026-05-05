Сержант из Хабаровского края получил госнаграды за успешное командование расчётом

Военнослужащий мотострелкового соединения ВВО, дислоцированного в Хабаровском крае, сержант Никита Буферт удостоен государственных медалей Жукова и Суворова. За проявленный профессионализм и самоотверженность он также награждён ведомственными медалями «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть» (II и I степени), сообщает пресс-служба Восточного военного округа. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Миномётный расчёт под командованием Никиты Сергеевича Буферта эффективно выполнял задачи по огневому поражению противника. Подразделение отличалось высокой слаженностью действий, что способствовало успешному выполнению боевых задач.
Особое внимание сержант уделял контролю воздушной обстановки. Благодаря его бдительности и оперативным действиям неоднократно удавалось своевременно обнаруживать и подавлять беспилотные летательные аппараты противника. Это обеспечивало безопасность позиций расчёта и сохранение жизни подчинённых.
Грамотное руководство сержанта Буферта позволило избежать потерь в личном составе и сохранить вверенное вооружение.
