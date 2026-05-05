Краевед и хранитель казачьей культуры Виктор Сивогривов скончался в Урюпинске

В начале девяностых годов он возглавлял Урюпинский краеведческий музей. Состоял в общественной организации «Донское казачье войско Союза казаков России». Виктор Николаевич являлся соавтором историко-публицистического сборника «Чтобы свеча не угасла» (2006), а также автором книг «Страшная быль» (2019), «Униформа степовых казачьих войск 1907 — 1917 г.» (1990) и других, в том числе и художественных. К 400-летию Урюпинска в 2018 году был издан его краеведческий труд «Урюпинск 400 лет. Городок. Станица. Город».